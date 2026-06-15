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Karacabey'de ön lastiği patlayan tır refüje girdi

Karacabey'de ön lastiği patlayan tır refüje girdi
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki bir tırın ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp devrilmesiyle hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ön tekeri patlayan tır kontrolden çıkarak orta refüje çarparak devrildi.

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Tigem Hara mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, ön lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkarak önce refüje girdi ardından devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı tır şoförü de kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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