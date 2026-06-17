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Şerare yapan elektrik telleri yangına sebep oldu

Şerare yapan elektrik telleri yangına sebep oldu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar buğday tarlasında yangına neden oldu. Köylülerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şerare (kıvılcım) yapan elektrik telleri, buğday tarlasında yangına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Yolağzı Mahallesi'nin kırsal kesiminde bulunan bir buğday tarlasında, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar (şerare) nedeniyle yangın çıktı. Olay paniğe yol açarken, köy muhtarı Mehmet Vural ve köy sakinlerinin durumu hızla fark edip hemen el birliğiyle müdahale etmeleri sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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