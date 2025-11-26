Karaburun Açıklarında Düzensiz Göçmenlerin Lastik Botu Batma Tehlikesi Geçirdi

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirmesi sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti. Gece boyu süren arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 17 göçmen kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 göçmen için çalışmalar sürüyor.

Dün gece saat 23.44 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, bilinmeyen bir nedenle su alarak batma tehlikesi geçirdi ve acil yardım talebinde bulundu. İhbarın alınmasının hemen ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekibi sevk etti. Operasyon için 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109), 4 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912, KB-41, KB-117, KB-4507) ve havadan destek sağlamak üzere 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-513) bölgeye intikal etti.

17 göçmen kurtarıldı, 1 ölü

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik unsurları tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonucu, yarı batık vaziyette tespit edilen lastik bot üzerinde ve deniz yüzeyinde bulunan toplam 17 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Arama sırasında 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine de ulaşıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda, gruptan 1 kişinin kayıp olduğu değerlendirilirken, kayıp göçmenin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan kurtarılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR