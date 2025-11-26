Haberler

Karaburun Açıklarında Düzensiz Göçmenlerin Lastik Botu Batma Tehlikesi Geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batma tehlikesiyle mücadele eden Sahil Güvenlik, 17 kişiyi kurtardı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 1 kayıp göçmen için arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirmesi sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti. Gece boyu süren arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 17 göçmen kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 göçmen için çalışmalar sürüyor.

Dün gece saat 23.44 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, bilinmeyen bir nedenle su alarak batma tehlikesi geçirdi ve acil yardım talebinde bulundu. İhbarın alınmasının hemen ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye geniş çaplı arama kurtarma ekibi sevk etti. Operasyon için 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109), 4 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912, KB-41, KB-117, KB-4507) ve havadan destek sağlamak üzere 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-513) bölgeye intikal etti.

17 göçmen kurtarıldı, 1 ölü

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik unsurları tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonucu, yarı batık vaziyette tespit edilen lastik bot üzerinde ve deniz yüzeyinde bulunan toplam 17 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Arama sırasında 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine de ulaşıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda, gruptan 1 kişinin kayıp olduğu değerlendirilirken, kayıp göçmenin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan kurtarılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Çeçenistan'a giden MMA dövüşçüsüne RPG ile atış yaptırıldı

Kadirov çağırdı, tüm zamanların en iyi dövüşçüsü silahı eline aldı
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

Hastaneye kaldırılan tutuklu Muhittin Böcek'ten haber var
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.