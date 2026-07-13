Karabük-Yenice kara yolunda tehlikeli sollamalar kamerada

Karabük-Yenice kara yolunda hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Bolkuş mevkisinde iki otomobil sürücüsünün aynı anda sollama yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar yer aldı.

Aynı mevkideki başka görüntülerde ise seyir halindeki bir ticari taksi, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Görüntüler, Karabük-Yenice kara yolunda yapılan hatalı sollamaların hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları açısından büyük tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı