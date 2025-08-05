Karabük'ün Arıcak Köyünde Orman Yangını Çıktı

Karabük'ün Arıcak köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Merkez ilçeye bağlı Arıcak köyü sınırları içinde yer alan ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve iş makinesi sevk edildi. Karabük-Zonguldak karayolunu da tehdit eden alevlere müdahale, bölgenin sarp yapısı nedeniyle karadan güçlükle yapılırken, havadan müdahale de başladı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. - KARABÜK