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Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Karabük'ün Davutlar köyünde bir evde çıkan yangında, ailesi ıhlamur toplarken evde yalnız kalan 2 yaşındaki Berkant K. hayatını kaybetti. Yangın çevredeki iki eve de sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karabük'ün merkeze bağlı Davutlar köyünde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ailenin evin arka kısmında ıhlamur topladığı, bu sırada evde yalnız kalan çocuğun içeride bulunduğu ve evin kapısının kilitli olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmi olarak çevredeki iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan kontrollerde, yangına uykuda yakalandığı öğrenilen 2 yaşındaki Berkant K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, talihsiz çocuğun cansız bedenine uzun süren çalışmaların ardından ulaştı. Yangın sırasında olay yerinde bulunan anneannenin, "Yavrum gitti" diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu. Olayı haber alarak köye gelen babanın, diğer çocuklarına sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Berkant K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, yangın sırasında çocuğun ailesinin evin arka kısmında ıhlamur topladığı, bu sırada evde yalnız kalan çocuğun içeride bulunduğu ve evin kapısının kilitli olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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