Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 34,76 gram eroin ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 34,76 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.K.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - 3. Sayfa