Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 34,76 gram eroin ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.