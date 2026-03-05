Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-3 Mart tarihlerinde Karabük merkezde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda, 3 parça farklı ebatlarda amfetamin emdirilmiş peçete, 0,66 gram esrar, 300 adet sentetik ecza hap, 1,16 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı