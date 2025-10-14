Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük Merkez ve Safranbolu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında, ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda, toplam 12,14 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Ayrıca, delil niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KARABÜK