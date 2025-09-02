Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabük'te Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 2 şahaın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 32 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa