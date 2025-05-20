Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Gözaltı
Karabük'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında Karabük Merkez'de çeşitli adreslere operasyonlar düzenlendi.
4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken 6,44 gram metamfetamin, 1,74 gram bonzai, 14 adet uyuşturucu hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, birer adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa