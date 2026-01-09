Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve sentetik ecza ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine" yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 6 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı, 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 1.34 gram bonzai ve 0.50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 30 adet plastik ilaç kutusu içerisinde toplamda bin 638 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranması bulunan firari 1 şahıs yakalandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor