Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik 13-19 Şubat tarihleri arasında il genelinde biri planlı 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 420 adet sentetik ecza, 23,42 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 4,64 gram esrar maddesi ile 1,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 1 firari şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi