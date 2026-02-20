Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik 13-19 Şubat tarihleri arasında il genelinde biri planlı 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 420 adet sentetik ecza, 23,42 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 4,64 gram esrar maddesi ile 1,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 1 firari şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı