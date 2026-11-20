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Karabük-Yenice kara yolunun Bolkuş mevkisindeki tünelde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bolkuş mevkisinde bulunan tünelde meydana geldi. Efdal İ. (29) idaresindeki 06 KUZ 46 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail A. (53) yönetimindeki 78 SC 542 plakalı otomobil tünel içerisinde çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile araçlarda bulunan Evrim Can G. (28), Mertcan A. (18), Güler A. (49) ve Fatma Nur A. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı