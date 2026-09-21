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Karabük'te tünelde hatalı sollayan otomobil cep telefonu kamerasına yakalandı

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Karabük'te tünelde hatalı sollayan otomobil cep telefonu kamerasına yakalandı
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Karabük-Yenice yolunda Yenice yönüne giden bir otomobilin tünelde önündeki araçları hatalı solladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilin trafik kurallarını ihlal ederek güvenliği tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Karabük'te bir otomobilin tünel içerisinde hatalı sollama yaptığı anlar, başka araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Yenice kara yolunda Yenice istikametine seyir halinde olan otomobil, trafik kurallarını ihlal ederek hatalı sollama yaptı. Tünele girişte ve tünel içerisinde önündeki araçları hatalı sollayan otomobil, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Otomobilin yaptığı hatalı sollama anları, başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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