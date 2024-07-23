Karabük'te traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seferler köyü mevkiinde meydana geldi. Hasan Tekin idaresindeki 37 HA 976 plakalı traktör, karşı istikametten gelen Metin Yaşar idaresindeki 34 ESV 596 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Celal Ergün (68) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK