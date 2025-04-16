Karabük'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan traktör, sürücüsünün hayatına mal oldu. Orman işçisi Murat Cinkavuk'un devrilen traktörün altında kaldığı, diğer işçilerin müdahalesiyle çıkarıldığı öğrenildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, orman yolunda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yazıköy Çiftdere mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Murat Cinkavuk'un (52) kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Cinkavuk, diğer işçilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Cinkavuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa