Karabük'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Karabük'te bir kamyonet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün durumu ciddiyetini koruyor.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 54 AID 633 plakalı kamyonet ile B.M. yönetimindeki 67 SA 356 plakalı otomobil Zonguldak Caddesi'nde çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü de yatalanırken, B.M.'nin 2.27 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, B.M.'nin hayati tehlikesi olduğu kaydedildi. - KARABÜK

