Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Emek Kavşağında E.K. yönetimindeki 78 SD 310 plaka otomobil, sanayi içerisinden ana yola bağlanacağı esnada Karabük istikametinden Safranbolu istikametine seyir halindeki B.Ç. yönetimindeki 34 GIM 479 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, 34 GIM 479 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Safranbolu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü E.K.'nin yapılan alkol kontrolünde 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa