Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma ardından ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı 5000 Evler Köprüsü mevkisinde meydana geldi. D.S. idaresindeki 78 BA 307 plakalı otomobil, Safranbolu istikametinden Karabük'e seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp önce kaldırıma ardından ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü D.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün alkolsüz olduğu ve yeterli sınıf sürücü belgesine sahip bulunduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
