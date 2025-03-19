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Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil tünel girişinde kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tünel girişindeki kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Karabük-Yenice kara yolu Şahinkaya Tünelinde meydana geldi. M.Y. (75) idaresindeki 34 BCN 446 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tünel girişinde kaldırıma çarptı.

Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Fatma Y. (80) ve N.G. (69) yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırken ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Y., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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