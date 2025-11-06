Haberler

Karabük'te Ters Yöne Giren Araç Kazaya Neden Oldu: 1 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde ilerleyen bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu belirlendi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza İstasyon Mahallesi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine seyir halinde olan İsmail A. (41) yönetimindeki 78 ACF 377 plakalı otomobil, ters yönde ilerleyen M.A.T. (30) idaresindeki 78 ACJ 934 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İsmail A.'nın kullandığı araç takla atarak ters döndü.

Kazada yaralanan sürücü M.A.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

