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Karabük'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 26 Parça Eser Ele Geçirildi

Karabük'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 26 Parça Eser Ele Geçirildi
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar sonucunda 26 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 parça tarihi eser ele geçirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 12 adet sikke ve 14 adet tarihi obje ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde E.P. isimli şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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