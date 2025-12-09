Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.
Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolunun Konarı köyü mevkiinde meydana geldi.
Nevzat A. yönetimindeki 37 ABG 500 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken kazada maddi hasar oluştu. - KARABÜK
