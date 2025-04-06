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Karabük'te Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş Köyü yakınlarında meydana geldi.

Gültekin Kalaycı idaresindeki 14 AAT 563 plakalı otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Döndü Kalaycı, Songül Çalkam ve Edanur Oruçoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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