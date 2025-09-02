Haberler

Karabük'te Seyir Halindeki Otomobil Yangını
Güncelleme:
Karabük'te seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında duman yükselmesi sonucu yangın çıktı. Sürücü yangını söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Karabük'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirinevler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyad Ö. idaresindeki 78 SV 522 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine aracını kenara çeken sürücü, kendi imkanlarıyla yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
