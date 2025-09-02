Karabük'te Seyir Halindeki Otomobil Yangını

Karabük'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirinevler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyad Ö. idaresindeki 78 SV 522 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine aracını kenara çeken sürücü, kendi imkanlarıyla yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK