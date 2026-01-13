Uyuşturucu operasyonunda bin 276 hap ele geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerince bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada bin 276 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, merkezde bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 276 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK