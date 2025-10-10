Haberler

Karabük'te Panelvan, Otomobile Çarptı: İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir panelvanın otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde panelvanın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Kemikli rampalarında meydana geldi. Gerede'den Çerkeş yönüne giden H.A. idaresindeki 28 ACE 248 plakalı panelvan, sürücüsünün şerit değiştirmek istediği sırada K.A. idaresindeki 78 ABB 687 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü K.A. ve yanındaki K.A., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den hastane odasında ilk paylaşım

Ameliyat sonrası hastane odasından ilk paylaşım
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.