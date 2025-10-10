Karabük'te Panelvan, Otomobile Çarptı: İki Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde panelvanın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Kemikli rampalarında meydana geldi. Gerede'den Çerkeş yönüne giden H.A. idaresindeki 28 ACE 248 plakalı panelvan, sürücüsünün şerit değiştirmek istediği sırada K.A. idaresindeki 78 ABB 687 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü K.A. ve yanındaki K.A., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK