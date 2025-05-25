Karabük'te Otomobilin Ters Dönmesi Güvenlik Kamerasında

Karabük'te bir otomobilin akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı sırada önce otomobile sonra kaldırıma çarparak ters döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Namal Kavşağında meydana geldi. A.H.A. idaresindeki 78 ABU 808 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada önce E.G. idaresindeki 78 AAU 0046 plakalı otomobile ardından kaldırıma çarpması sonucu ters döndü. Sürücünün yaralandığı kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK