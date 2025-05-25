Karabük'te Otomobilin Ters Dönmesi Güvenlik Kamerasında

Karabük'te Otomobilin Ters Dönmesi Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan bir otomobil, başka bir araca ve kaldırıma çarparak ters döndü. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bir otomobilin akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı sırada önce otomobile sonra kaldırıma çarparak ters döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Namal Kavşağında meydana geldi. A.H.A. idaresindeki 78 ABU 808 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada önce E.G. idaresindeki 78 AAU 0046 plakalı otomobile ardından kaldırıma çarpması sonucu ters döndü. Sürücünün yaralandığı kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.