Karabük'te Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

KARABÜK (İHA) – Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-030-01 karayolunun Sarı Ahmetli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Öz (36) idaresindeki 37 RC 399 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kazada araç sürücüsü Halit Öz yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından araçtan çıkarılan Öz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı