Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken sürücülerden biri olay yerinden kaçtı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1002. Cadde üzerinde seyir halinde olan N.M. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 ABE 848 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, N.M., Ş.S.M. ve V.B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK