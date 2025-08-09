Karabük'te Otluk Alanda Yangın: Köylüler İlk Müdahaleyi Yaptı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde otluk alanda çıkan yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın Erfeyli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, devrilmek üzere olan elektrik direklerindeki tellerden kaynaklı otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler hortumlarla ilk müdahaleyi kendileri yaparken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, köylüler devrilmek üzere olan elektrik direklerinin onarılmasını bekliyor. - KARABÜK