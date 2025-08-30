Karabük'te Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Doğancılar köyü yakınında otluk alanda başlayan yangın, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Eskipazar ilçesine bağlı Doğancılar köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede ağaçlık alana sıçradı. Alevileri fark eden vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
