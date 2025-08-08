Karabük'te orman yangınını kamp sandalyesine yaslanıp izlediler

Karabük'te orman yangınını kamp sandalyesine yaslanıp izlediler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karabük'te orman yangınını kamp sandalyesine yaslanıp izlediler
Haber Videosu

Karabük'teki orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, kamp sandalyelerinde yangını izleyen vatandaşlar ise dikkat çekti.

Karabük'te Arıcak köyü mevkiinde saat 14.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayınlan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle Karabük-Zonguldak karayolu üzerindeki Yeşil köye kadar geldi.

SANDALYELERİNE OTURUP ÇAY İÇEREK YANGINI İZLEDİLER

Tedbir amaçlı köyün boşaltıldığı bölgede alevler geceyi aydınlatırken, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.