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Eflani'de orman yangını kontrol altına alındı

Eflani'de orman yangını kontrol altına alındı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen anız yangını ormanlık alana sıçradı. Helikopter ve arazözlerle müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden 3 çocuk Türk bayrağıyla ekiplere moral verdi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangınına helikopter ve arazözlerle müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Demirli köyünde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda duman çıktığını gören köylüler ihbarda bulundu. Olay yerine Karabük ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracı ile yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan yangının çıktığı bölgeye giden Orman İşletme ekiplerine Karacapınar köyünde oturan ve yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 çocuk Türk Bayrağı ile destek verdi. Yangın bölgesine giden Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu ise ekiplere Türk bayrağı ile destek veren çocuklara teşekkür ederek, gofret vererek, anız yangını konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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