Karabük'te Orman Arazözü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Karabük- Ovacık karayolu Bürnük köyü mevkiinde Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın arazözü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 3 orman işçisi yalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Ovacık ilçesi istikametine gitmekte olan Mustafa G. idaresindeki 78 AB 765 plakalı arazöz, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kayalıklara çarparak duran arazözün sürücü Mustafa G. ile yanında bulunan orman işçileri Ömer K. ile Emrah A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza yapan arazöz Orman İşletme ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK