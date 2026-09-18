Karabük’te narkotik operasyonları: 4 tutuklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük'te narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 parça halinde 340 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, yaklaşık 2 kilo 536 gram bonzai üretilebilecek 26,95 gram sentetik kannabinoid, daralı 25,39 gram metamfetamin, daralı 40,1 gram esrar ve 60 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı