Haberler

Karabük'te Minibüste Taciz Olayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir minibüste gerçekleşen taciz olayında, 18 yaşından küçük bir kız yolcuyu taciz eden Z.K. isimli şahıs güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Genç kızın şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı, ancak bir ay sonra serbest bırakıldı.

Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünde 18 yaşından küçük bir kıza yönelik taciz olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez-5000 Evler hattındaki bir minibüste meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce minibüse yolcu olarak binen Z.K. isimli şahıs, 18 yaşından küçük kız yolcunun yanına oturdu. Şahıs bir süre sonra genç kızı taciz etti. Genç kızın tepki vermesi üzerine şahıs araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar anlar araç içi güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Durumu fark eden genç kızın şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polisler, tespit ettikleri şüpheli Z.K.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1 ay hapiste kalan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüpheli Z.K.'nin mahkeme ifadesinde olay anını hatırlamadığını belirtti.

Olay günü mesai bitiminin ardından arkadaşıyla birlikte alkol aldığını ifade eden Z.K., "Alkol bittikten sonra evime gitmek üzere terminalden ön kısmındaki otobüs durağına geçtim. Eve gitmek için minibüse bindim. Bir bayanın yanına oturdum. Bana verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yanımda oturan bayana elle tacizde bulunmuşum. Çok alkollü olduğum için yaptığım hareketleri hatırlayamıyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.