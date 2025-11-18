Karabük'te Minibüste Taciz Olayı

Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünde 18 yaşından küçük bir kıza yönelik taciz olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez-5000 Evler hattındaki bir minibüste meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce minibüse yolcu olarak binen Z.K. isimli şahıs, 18 yaşından küçük kız yolcunun yanına oturdu. Şahıs bir süre sonra genç kızı taciz etti. Genç kızın tepki vermesi üzerine şahıs araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar anlar araç içi güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Durumu fark eden genç kızın şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polisler, tespit ettikleri şüpheli Z.K.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1 ay hapiste kalan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüpheli Z.K.'nin mahkeme ifadesinde olay anını hatırlamadığını belirtti.

Olay günü mesai bitiminin ardından arkadaşıyla birlikte alkol aldığını ifade eden Z.K., "Alkol bittikten sonra evime gitmek üzere terminalden ön kısmındaki otobüs durağına geçtim. Eve gitmek için minibüse bindim. Bir bayanın yanına oturdum. Bana verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yanımda oturan bayana elle tacizde bulunmuşum. Çok alkollü olduğum için yaptığım hareketleri hatırlayamıyorum" dedi. - KARABÜK