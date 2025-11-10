Haberler

Karabük'te Minibüs Tıra Çarptı: Yolcular Hafif Yaralandı

Karabük'te Minibüs Tıra Çarptı: Yolcular Hafif Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük-Eskipazar karayolunda, yolcu dolu minibüs tıra arkadan çarptı. Olayda hafif yaralanan yolcuların tedavisi ambulansta yapıldı.

Karabük'te yolcu dolu minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan yolcuların tedavisi ambulansta yapıldı.

Kaza, Karabük- Eskipazar karayolu Asit Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumayanı- Karabük hattında yolcu taşımacılığı yapan M.Y. idaresindeki 78 M 0163 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 78 BM 335 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcuların tedavileri olay yerinde ambulansta tamamlanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar

PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: Hayal de değil, rüya da

Bakan Kurum'dan 'Yüzyılın Konut Projesi' paylaşımı
Dünya bu olayı konuşuyor! Yoğun bakımda kan donduran cinayet!

Dünya bu olayı konuşuyor! Yoğun bakımda kan donduran cinayet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.