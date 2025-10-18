Karabük'te Minibüs ile Tır Çarpıştı: 9 Öğrenci Yaralandı

Karabük'te tır ile öğrenci taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, Karabük- Ankara kara yolu Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. M.O.M. idaresindeki 78 ABK 316 plakalı tır ve buna bağlı 78 ABR 285 plakalı yarı römork, Karabük istikametinden Ankara yönüne seyir halindeyken, Eskipazar istikametinden gelip kavşaktan Karabük yönüne dönmek isteyen B.A. yönetimindeki 78 S 0338 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 9 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralanan öğrencilerin A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK