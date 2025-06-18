Karabük'te Kumar Denetimlerinde 22 Kişiye Cazalar Kesildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Söz konusu iş yerleri hakkında adli işlem başlatılırken, 22 kişiye toplam 203 bin 434 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından son bir ayda kent merkezinde yapılan denetimlerde 4 iş yerinde yasa dışı kumar oynandığı belirlendi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 203 bin 434 TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerde masa üzerinde bulunan 4 bin 500 TL paraya el konulurken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan ve vatandaşları mağdur eden yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARABÜK