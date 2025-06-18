Karabük'te Kumar Denetimlerinde 22 Kişiye Cazalar Kesildi

Karabük'te Kumar Denetimlerinde 22 Kişiye Cazalar Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Asayiş Şube Müdürlüğü, kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yerinde 22 kişiye toplam 203 bin 434 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Söz konusu iş yerleri hakkında adli işlem başlatılırken, 22 kişiye toplam 203 bin 434 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından son bir ayda kent merkezinde yapılan denetimlerde 4 iş yerinde yasa dışı kumar oynandığı belirlendi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 203 bin 434 TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerde masa üzerinde bulunan 4 bin 500 TL paraya el konulurken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan ve vatandaşları mağdur eden yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler

Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değil

İran'da rejim değişikliği hedefine kapılar kapandı
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.