Boş araziye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te E.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak boş bir araziye uçtu ve takla attı. Kazada sürücü yaralandı, sağlık durumu iyi. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin boş araziye uçarak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolunda meydana geldi. E.K. idaresindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak boş araziye uçup takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

