Karabük'te Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki 3 Araca Çarptı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Cemal Caymaz Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. A.E. idaresindeki 78 SF 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak önce refüje çıktı ardından park halindeki 78 ABP 948, 41 DS 852 ve 78 ABJ 742 plakalı araçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK