Karabük'te Kontrolden Çıkan Araç Alev Alev Yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan hafif ticari araç yangın çıkardı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpıp alev alarak yanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük-Bartın kara yolunun Tayyip köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ferhat Yıldırım idaresindeki 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan aracı kontrol altına alarak söndürdü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
