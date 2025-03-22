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Karabük'te KOAH Hastasının Oksijen Tüpü Çalındı

Karabük'te KOAH Hastasının Oksijen Tüpü Çalındı
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Karabük'te, KOAH hastası Şükrü K.'ya ait oksijen tüpü, atıl durumda olduğu düşünülerek bir hurdacı tarafından çalındı. Tüp, sahibine teslim edilirken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Karabük'te KOAH hastasına ait oksijen tüpünün çalınması olayına karışan kişinin hurdacı olduğu ve tüpü atıl durumda olduğu gerekçesiyle aldığı ortaya çıktı.

Şirinevler Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi KOAH hastası Şükrü K.'ye ait oksijen tüpünü çaldı.

Güvenlik kamerasını izleyen Şükrü K.'nin oğlu tüpü hafif ticari araçla yanaşan bir kişinin aldığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine inceleme başlatan polis ekipleri şahsi tespit etti.

Şahıs ifadesinde tüpü atıl durumda olduğunu düşündüğü için aldığını belirtirken, oksijen tüpünün sahibine teslim edildiği ve tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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