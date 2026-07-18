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Karabük'te kırmızı ışık ihlalleri kask kamerasında

Karabük'te kırmızı ışık ihlalleri kask kamerasında
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Karabük'te 100. Yıl Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis inceleme başlattı.

Karabük'te bazı sürücülerin kırmızı ışıkta durmayarak yaptığı trafik ihlalleri, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Olay, 100. Yıl Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi.

Görüntülerde, trafik ışıklarının kırmızı yanmasına rağmen bazı araç sürücülerinin durmayarak kavşaktan geçtiği görülüyor.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, kavşağı kullanan diğer araçlar için tehlike oluşturduğu anlar da kameraya yansıdı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallerin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada da paylaşılınca polis ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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