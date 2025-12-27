Kar yağışı sürücülere çile, çocuklara eğlence oldu

Karabük'te etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, çocuklara ise eğlence oldu.

Dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini artırdı. Yağışın ardından yollar ve rampalar karla kaplanırken, özellikle eğimli bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar rampaları çıkmakta güçlük çekerken, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise poşet ve kızaklarla yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı. Şehir merkezindeki park ve sokaklarda eğlenen çocukların neşeli anları renkli görüntüler oluşturdu. - KARABÜK