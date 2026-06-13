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Kameralara yansıyan kaza ucuz atlatıldı: Tır, yola kayan kamyonete çarptı

Kameralara yansıyan kaza ucuz atlatıldı: Tır, yola kayan kamyonete çarptı
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Karabük-Kastamonu kara yolunda kontrolsüz çıkan kamyonete tuğla yüklü tır çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karabük-Kastamonu kara yoluna kontrolsüz çıkan kamyonete tuğla yüklü tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Maddi hasarla atlatılan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Göztepe yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göztepe istikametinden gelen Y.B. yönetimindeki 78 ABL 260 plakalı kamyonet, kara yoluna yaklaştığı sırada duramayarak fren yaptı. Kayarak kara yoluna çıkan kamyonet, bu sırada Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyreden Şenol S. idaresindeki 20 AKY 677 plakalı tuğla yüklü tırla çarpıştı.

Tır sürücüsünün fren yapmasına rağmen çarpmanın etkisiyle kamyonet birkaç metre sürüklenirken, tırın kasasında bulunan tuğlaların bir kısmı yola savruldu. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda, Karayolları ekipleri tarafından yola savrulan tuğlalar temizlendi. Yol, ilk etapta kontrollü olarak trafiğe açılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan, kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kayarak ana yola çıktığı ve tırın çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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