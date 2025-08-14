Karabük'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karabük'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskipazar ilçesi Mermer mevkisinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 61 AEC 238 plakalı kamyonet, İ.O. (56) idaresindeki 78 DE 173 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri F.K. ve İ.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
