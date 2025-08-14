Karabük'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar ilçesi Mermer mevkisinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 61 AEC 238 plakalı kamyonet, İ.O. (56) idaresindeki 78 DE 173 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri F.K. ve İ.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK