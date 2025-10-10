Karabük'te Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak su tahliye kanalına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar'a bağlı İsmetpaşa virajları mevkisinde meydana geldi. Çerkeş'ten Gerede yönüne giden T.T. idaresindeki 28 TA 560 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Yan devrilen kamyonetteki sürücü ile S.T., H.T., A.T. ve H.G., yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK